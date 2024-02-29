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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:56

Движение судов по Босфорскому проливу приостановлено из-за тумана

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Движение судов по Босфорскому проливу (он же Стамбульский пролив) приостановлено в обоих направлениях из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на главное управление береговой охраны Турции.

По его данным, движение судов в направлении с севера на юг приостановлено с 5:30 по местному времени (совпадает с московским), в направлении с юга на север - с 5:43 по местному времени.

Агентство отмечает, что туман образовался вокруг пролива и ближе к водам Черного моря.

Стамбульский пролив Босфорский пролив Турция Черное море
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