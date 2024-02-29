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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Главы МИД Армении и Азербайджана начали второй раунд переговоров в Берлине

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - В Берлине в четверг начался второй раунд переговоров глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.

"В Берлине начался второй раунд переговоров возглавляемых главами МИД Армении и Азербайджана делегаций. Продолжаются обсуждения вокруг процесса урегулирования отношений Армения-Азербайджан", - сообщила в соцсети пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Первый раунд переговоров состоялся в Берлине в среду. Также была проведена трехсторонняя встреча с участием главы МИД Германии.

Азербайджан Армения
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