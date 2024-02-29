Best Buy сократил выручку в IV финквартале лучше прогнозов

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Американский ритейлер электроники Best Buy Co. в четвертом квартале 2024 финансового года сократил чистую прибыль и выручку, при этом выручка и скорректированная прибыль превысили прогнозы рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за три месяца, завершившихся 3 февраля, составила $460 млн, или $2,12 в расчете на акцию, по сравнению с $495 млн, или $2,23 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль зафиксирована на уровне $2,72 на акцию.

Выручка понизилась на 0,6%, до $14,65 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $2,52 при выручке в $14,56 млрд.

Сопоставимые продажи Best Buy сократились на 4,8% при прогнозе снижения на 5,4%.

Best Buy увеличила квартальные дивиденды на 2%, до 94 центов. Выплата дивидендов состоится 11 апреля, закрытие реестра акционеров - 21 марта.

Компания рассчитывает в 2025 финансовом году получить выручку в диапазоне от $41,3 млрд до $42,6 млрд при прогнозе аналитиков на уровне $42,33 млрд. Скорректированная прибыль Best Buy, как ожидается, составит $5,75-6,20, тогда как эксперты прогнозируют этот показатель в размере $6,16 на акцию.

Котировки акций Best Buy в ходе предварительных торгов в четверг растут на 2,7%. За последние три месяца рыночная стоимость компании выросла на 12,3%, до $17 млрд.