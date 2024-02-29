Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Best Buy сократил выручку в IV финквартале лучше прогнозов

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Американский ритейлер электроники Best Buy Co. в четвертом квартале 2024 финансового года сократил чистую прибыль и выручку, при этом выручка и скорректированная прибыль превысили прогнозы рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за три месяца, завершившихся 3 февраля, составила $460 млн, или $2,12 в расчете на акцию, по сравнению с $495 млн, или $2,23 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль зафиксирована на уровне $2,72 на акцию.

Выручка понизилась на 0,6%, до $14,65 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $2,52 при выручке в $14,56 млрд.

Сопоставимые продажи Best Buy сократились на 4,8% при прогнозе снижения на 5,4%.

Best Buy увеличила квартальные дивиденды на 2%, до 94 центов. Выплата дивидендов состоится 11 апреля, закрытие реестра акционеров - 21 марта.

Компания рассчитывает в 2025 финансовом году получить выручку в диапазоне от $41,3 млрд до $42,6 млрд при прогнозе аналитиков на уровне $42,33 млрд. Скорректированная прибыль Best Buy, как ожидается, составит $5,75-6,20, тогда как эксперты прогнозируют этот показатель в размере $6,16 на акцию.

Котировки акций Best Buy в ходе предварительных торгов в четверг растут на 2,7%. За последние три месяца рыночная стоимость компании выросла на 12,3%, до $17 млрд.

Best Buy
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер Польши не исключил введения запрета на импорт агропродукции из России

Премьер Польши не исключил введения запрета на импорт агропродукции из России

Президент Финляндии не обеспокоен планируемым увеличением группировок войск РФ

Обострение палестино-израильского конфликта

Более 100 человек погибли в очереди за гуманитарной помощью в секторе Газа

В Ереване заявили, что Армения готова стать кандидатом на членство в ЕС

Лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине

Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении России

Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении России

Что случилось этой ночью: четверг, 29 февраля

Судья Иллинойса исключил Трампа из избирательного бюллетеня штата

Верховный суд США рассмотрит ходатайство Трампа по вопросу об иммунитете

Лидеры Конгресса США достигли соглашения для предотвращения шатдауна

Лидеры Конгресса США достигли соглашения для предотвращения шатдауна
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });