Рост ВВП Индии в октябре-декабре ускорился до максимума за 6 кварталов

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - ВВП Индии в третьем финансовом квартале (октябрь-декабрь) увеличился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в отчете министерства статистики страны.

Темпы роста ускорились до максимума за шесть кварталов. Во втором финквартале, по уточненным данным, экономика повысилась на 8,1%.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение ВВП в октябре-декабре на 6,6%.

Рост в промышленном секторе страны в минувшем квартале составил 11,6%, в строительном - 9,5%, в сфере услуг - 6,7%, в коммунальной отрасли - 9%. Между тем в сельском хозяйстве было зафиксировано снижение на 0,8%, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий и эффекта Эль-Ниньо.

Государственные расходы сократились на 3,2%.

Потребительские затраты повысились на 3,5%, инвестиции бизнеса – на 10,6%.

Экспорт увеличился на 3,4%, импорт – на 8,3%.

Правительство Индии пересмотрело прогноз роста ВВП страны в 2023/24 фингоду до 7,6% с ранее ожидавшихся 7,3%.