Опрос выявил противоположные мнения республиканцев и демократов США о помощи Украине

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос об уровне поддержки Украины со стороны США разделил американских граждан в зависимости от партийных предпочтений, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией NORC Center for Public Affairs Research по заказу Associated Press.

Согласно результатам, полученным в ходе опроса, 52% республиканцев считают уровень помощи, которую США оказывают Украине, слишком большим, почти 30% полагают, что объем соответствует нуждам Украины, а 14% полагают, что он недостаточен.

Ровно противоположные мнения высказали респонденты-демократы. По мнению 44% из них, США направляют на помощь Украине слишком мало, 38% сочли уровень оказываемой помощи достаточным, а 17% сочли его слишком высоким.

Аналогичные позиции республиканцы и демократы продемонстрировали и при ответе на вопрос о военной помощи Киеву - 58% опрошенных демократов сказали, что поставка вооружений имеет чрезвычайное или очень важное значение, в то время как среди республиканцев такого мнения придерживаются 24% участников опроса. При этом 34% республиканцев заявили, что помощь Украине со стороны США не имеет важного значения.

Опрос проводился с 13 по 18 февраля, в нем приняли участие 1611 человек. Уровень погрешности составил 3,8 процентных пункта.