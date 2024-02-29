Посол по особым поручениям Армении подал в отставку из-за разногласий

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян подал премьеру республики Николу Пашиняну заявление об уходе с должности из-за разногласий по ключевым вопросам внешней политики.

"Представил премьер-министру Николу Пашиняну прошение об освобождении от должности посла по особым поручениям республики Армения. В сложный период для нашего государства и региона я с большой ответственностью осуществлял эту миссию. Однако в последнее время различия в наших видениях по ряду фундаментальных внешнеполитических вопросов делают невозможным мое дальнейшее участие во внешнеполитическом фронте", - сообщил Марукян в соцсети.

Он отметил, что использует свой опыт и международные связи для защиты национальных и государственных интересов Армении.

Марукян был назначен на должность посла по особым поручениям в марте 2022 года.