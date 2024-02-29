Министерская конференция ВТО в Абу-Даби на день продлила работу

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Министерская конференция Всемирной торговой организации, проходящая с 26 февраля в Абу-Даби, как минимум на один день - до пятницы - продлила свою работу.

Изначально итоговая сессия конференции была запланирована на вечер четверга (формально конференция проходит с 26 по 29 февраля), потом сессию перенесли на полночь с четверга на пятницу, а после, согласно сообщению пресс-службы ВТО, поставили днем в пятницу, 1 марта.

Министерская конференция ВТО проходит раз в два года и является высшим органом организации, определяющим правила ВТО.

Россия пятый раз принимает участие в министерской конференции в качестве полноправного ее члена, возглавил российскую делегацию глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

В числе ключевых вопросов конференции - продолжение дискуссии о реформе ВТО и совершенствование процедуры разрешения споров и разблокировка апелляционного органа.

Кроме того, в повестке конференции - продление моратория на применение таможенных пошлин к электронной передаче данных, подготовка соглашения по электронной торговле и соглашения по упрощению инвестиций в целях развития, программа будущих переговоров в аграрной сфере, а также второе соглашение по рыбным субсидиям.