Обязательная маркировка с 1 марта распространится на б/а в алюминиевых банках

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Обязательная маркировка начнет действовать в РФ с 1 марта 2024 года для производителей и импортеров безалкогольных напитков в алюминиевых и полимерных банках (за исключением соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье).

Как отметили в пресс-службе ООО "Оператор ЦРПТ" (оператор системы маркировки "Честный знак), это второй этап внедрения обязательной маркировки безалкогольных напитков.

С начала декабря 2023 года маркировка уже применяется для безалкогольных напитков в стекле и полимерной упаковке (за исключением соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье). Третий этап маркировки начнется с 1 июня 2024 года, когда она станет обязательной для всех видов безалкогольных напитков, независимо от упаковки.

По данным ЦРПТ, на сегодняшний день в системе маркировки зарегистрировалось 1 тыс. 202 участника оборота, в их числе 56 производителей и 904 импортера. Из числа импортеров второй этап коснется 396 компаний (44% от общего числа), из которых 326 уже начали маркировку безалкогольных напитков на первом этапе.

Также с 1 марта обязательная маркировка распространится на производителей и импортеров еще не промаркированной части медизделий.

Кроме того, с пятницы все участники рынка должны будут передавать сведения о поэкземплярном выводе БАД, антисептиков и детской питьевой воды из оборота.