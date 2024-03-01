Уолл-стрит выросла в четверг и по итогам февраля

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Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в четверг выросли на данных об инфляции в США.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов достигло исторического максимума. Последний раз до этого он поднимался до рекорда 19 ноября 2021 года, сообщает MarketWatch.

За февраль Nasdaq прибавил 6,1%, S&P 500 - 3,9%. Значение Dow Jones увеличилось на 1,2%, при этом он завершил "в плюсе" четвертый месяц подряд, чего не происходило с мая 2021 года.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в январе увеличился на 2,4% к тому же месяцу прошлого года, сообщило министерство торговли. Это минимальный прирост с февраля 2021 года. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков.

Доходы населения США в январе выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Подъем оказался максимальным за год. Расходы американцев увеличились на 0,2%. Эксперты в среднем предполагали повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,2%, сообщает Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. - до 215 тыс., по данным министерства труда. Аналитики в среднем ожидали роста на 9 тыс.

Лидером подъема среди компонентов индекса Dow Jones в четверг стали акции Salesforce Inc., подорожавшие на 3%. Поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами зафиксировал чистую прибыль в четвертом финансовом квартале (ноябрь-январь) против убытка годом ранее. Скорректированная прибыль и выручка компании превзошли ожидания рынка. Также Salesforce объявила, что впервые выплатит дивиденды, и увеличила объем программы выкупа акций на $10 млрд.

Разработчик программного обеспечения Okta Inc. отчитался о сокращении чистого убытка и повышении выручки в четвертом финквартале (ноябрь-январь), а также дал сильный прогноз на текущий фингод, что спровоцировало скачок акций компании почти на 23%.

Бумаги Best Buy Co. подорожали на 1,5%. Ритейлер электроники в четвертом финквартале (закончился 3 февраля) получил выручку и скорректированную прибыль лучше прогноза аналитиков.

Продовольственная компания Hormel Foods по итогам финквартала, который завершился 28 января, также зафиксировала результаты выше ожиданий. Ее бумаги взлетели в цене на 14,6%.

Капитализация криптовалютных бирж Coinbase Global и MicroStrategy Inc. выросла на 1,4% и 6,2% соответственно вслед за повышением курса биткойна.

Papa John's International, владеющая сетью пиццерий, в октябре-декабре получила скорректированную прибыль существенно выше ожиданий, что вызвало рост котировок бумаг компании на 2,5%.

Акции Duolingo, оператора онлайн-платформы для изучения иностранных языков, подскочили в цене более чем на 22% благодаря хорошей квартальной отчетности и сильному прогнозу на год.

В то же время акции Bath & Body Works ушли вниз на 5,4%. Производитель парфюмерии и парфюмированных изделий в четвертом финквартале, который завершился 3 февраля, повысил чистую прибыль на 33%, однако прогнозы на текущий фингод разочаровали инвесторов.

Стоимость Snowflake, предоставляющей услуги облачного хранения данных, рухнула более чем на 18%. Компания объявила, что главный исполнительный директор Фрэнк Слотман принял решение покинуть этот пост. При этом он останется главой совета директоров Snowflake.

Выручка HP Inc. в первом финквартале снизилась на 4,4% и не оправдала прогноз. Бумаги компании подешевели на 1,4%.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 47,37 пункта (на 0,12%) и достиг 38996,39 пункта. Наиболее существенное повышение цен среди компонентов индекса помимо Salesforce продемонстрировали бумаги Intel Corp. - на 2,5% и Amazon.com Inc. - на 2,1%.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 26,51 пункта (на 0,52%) - до 5096,27 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 144,18 пункта (на 0,9%) и составил 16091,92 пункта.