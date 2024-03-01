Истребители ФРГ проследили за полетами двух военных самолетов РФ над Балтикой

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Германские истребители Eurofighter постоянной готовности НАТО в пятницу поднимались в воздух с авиабазы в Латвии для сопровождения двух российских военных самолетов, выполнявших полеты над Балтийским морем, сообщило Воздушное командование альянса.

Отмечается, что "истребители Eurofighter были задействованы после того, как радары зафиксировали два российских военных самолета в районе Калининграда". Вслед за их идентификацией истребители вернулись на базу.

Согласно опубликованным фотографиям, германские истребители проследили за полетами российских Ил-20 и Ил-76ТД.

Накануне в рамках натовской миссии по патрулированию воздушного пространства над странами Балтии пара французских Mirage 2000-5, вылетевших из Литвы, проследила за двумя российскими истребителями Су-30М, а затем и военно-транспортным самолетом Ан-72, которые выполняли полеты над международными водами Балтики.

В настоящее время истребители стран-членов альянса на ротационной основе базируются в Латвии и в Литве. В частности, на авиабазе Лиелварде, расположенной в центральной части Латвии, размещены пять германских истребителей Eurofighter, а на авиабазе в Шауляе в Литве - авиаотряды бельгийских истребителей F-16 и французских Mirage 2000-5.