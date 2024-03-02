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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

CNN сообщает, что Израиль препятствует доставке гуманитарной помощи в Газу

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Израиль ограничивает доставку в сектор Газа гуманитарной помощи и ряда товаров, которые крайне необходимы мирному населению, сообщает CNN, ссылаясь на источники и документы основных участников гуманитарной операции.

Телеканал отмечает, что в качестве товаров и предметов, которые чаще всего израильтяне не пропускаю в Газу, значатся анестетики, аппаратура для наркоза, кислородные баллоны, аппараты искусственной вентиляции легких и системы фильтрации воды.

Кроме того, ограничения зачастую касаются спальных мешков, лекарств для лечения рака, таблеток для очистки воды и наборов для беременных.

Накануне президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что Вашингтон будет добиваться скорейшего заключения между Израилем и ХАМАС соглашения о прекращении огня и расширения допуска гуманитарных грузов в сектор Газа.

"Мы пытаемся выработать соглашение между Израилем и ХАМАС о возвращении заложников и немедленном прекращении огня в Газе, по крайней мере, на следующие шесть недель, а также обеспечить приток помощи в сектор Газа", - заявил Байден.

По сообщению CNN, Байден, выступая в Овальном кабинете, сообщил, что Соединенные Штаты осуществят воздушную переброску гуманитарной помощи в Газу. Американские военные работают над осуществлением этого и намерены доставить помощь по воздуху в ближайшие дни.

Израиль сектор Газа ХАМАС
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