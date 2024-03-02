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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Рыбаки нашли на Аляске, предположительно, шпионский аэростат

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Рыболовецкое судно обнаружило у берегов Аляски, предположительно, воздушный шар-шпион, сообщает в пятницу CNN со ссылкой на источники.

По их словам, рыбаки отправили фотографии аэростата правоохранительным органам, ФБР решило, что он похож на иностранный воздушный шар наблюдения.

Ожидается, что на выходных судно вернется в порт, где находку передадут агентам ФБР.

"Нам известно об обломках, найденных у побережья Аляски коммерческим рыболовным судном", - заявили в спецслужбе.

США Аляска ФБР
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