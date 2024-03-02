S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", прогноз "стабильный", сообщила в субботу пресс-служба министерства нацэкономики республики.

"Устойчивость фискальных и внешних балансов Казахстана, обеспечивающих достаточные резервы для возможных внешних рисков, остаются ключевыми факторами поддержания рейтинга страны. Аналитики S&P прогнозируют, что ликвидные внешние активы экономики по-прежнему будут значительно превышать внешний долг в ближайшие несколько лет", - говорится в сообщении.

В отчете отмечается, что рост экономики обусловлен активностью в строительстве, промышленности, торговле, информации и связи.

Аналитики также отмечают стимулирующие меры правительства, включая развитие инфраструктуры и дальнейшую диверсификацию.

S&P ожидает, что продолжение экономических реформ и умеренный рост государственных расходов снизят дефицит бюджета в 2024-2027 годах.

Правительство Казахстана продолжит активную работу по сохранению суверенного рейтинга на уровне инвестиционной надежности, заверили в правительстве.