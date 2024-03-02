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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Умерла дизайнер Айрис Апфель

Умерла дизайнер Айрис Апфель
Айрис Апфель
Фото: Zuma\TАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Дизайнер Айрис Апфель скончалась в пятницу на 103-м году жизни в своем доме в Палм-Бич, сообщила The Guardian в субботу ее агент Лори Сейл.

Апфель родилась в 1921 году в Квинсе. В 1948 году она вышла замуж за Карла Апфеля, и вместе через два года они открыли компанию по реставрации старинных тканей, в числе заказчиков были музеи и Белый дом. В 1992 году супруги ушли на покой. Карл Апфель умер в 2015 году, незадолго до своего 101-летия.

Благодаря своим ярким нарядам Апфель приобрела большую известность. В 2005-2006 годах в Метрополитен-музее проходила выставка ее одежды и аксессуаров, которая была названа Rara Avis (в переводе - редкая птица).

У Апфель были коллаборации с крупными брендами, включая H&M и eBay, она появлялась на обложках модных журналов.

Хроника 05 января 2019 года – 02 марта 2024 годаУмершие знаменитости
Айрис Апфель
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