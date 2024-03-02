Глава МИД Словакии заявил об отсутствии планов по отправке военных на Украину

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Словакия не планирует направлять на Украину своих военных, заявил глава МИД страны Юрай Бланар.

"Нет. Наша позиция, позиция нашего премьер-министра ясна: мы не будет посылать военных на Украину, это привело бы к эскалации, а мы бы этого не хотели", - сказал Бланар журналистам в Анталье по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он отметил, что Словакия не планирует направлять на Украину ни солдат, ни вооружения.

"Свет в конце тоннеля не виден. Поэтому новое правительство Словакии решило, что не будет передавать оружие со складов словацких вооруженных сил на Украину. Мы также приостановили пакет помощи на 40 млн евро Украине, так как не видим военного решения этого конфликта", - добавил глава МИД Словакии.

Словакия оказывает гуманитарную поддержку Украине, а также передала стране системы для разминирования, сказал Бланар.