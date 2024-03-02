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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Тысячи людей в Израиле участвуют в демонстрации с призывом вернуть заложников

Тысячи людей в Израиле участвуют в демонстрации с призывом вернуть заложников
Фото: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Несколько тысяч человек принимают участие в демонстрации, чтобы призвать власти Израиля как можно скорее заключить сделку по возвращению заложников радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщает в субботу The Times of Israel.

"Марш единства" начался на юге Израиля в среду и достигнет кульминации в субботу вечером во время акции протеста в Иерусалиме, в ходе которой демонстранты потребуют от правительства заключить сделку.

Сообщается, что на пике число участников достигало 15 тысяч, в "марше единства" все еще остаются несколько тысяч человек. Как отмечает The Times of Israel, шествие возглавляют семьи заложников.

Ранее сообщалось, что в субботу в Каире продолжилось обсуждение соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

Согласно сообщениям египетских источников, израильтяне планировали передать египетским посредникам имена заключенных в израильских тюрьмах палестинцев, которых израильские власти не намерены освобождать, и запросить список находящихся у ХАМАС заложников, которые могут быть освобождены в рамках соглашения.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.

Египет наряду с Катаром и США выступает посредником в переговорах между Израилем и правящей в секторе Газа группировкой ХАМАС о прекращении вооруженного конфликта в анклаве.

Израиль
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