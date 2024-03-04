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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Задержанные в Бельгии молодые исламисты обсуждали план теракта в концертном зале

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Одной из целей четырех исламистов, задержанных накануне в Бельгии по подозрению в террористических планах, был известный брюссельский концертный зал Botanique, сообщили в понедельник бельгийские СМИ.

В воскресенье силы правопорядка в рамках расследования, проводимого федеральной прокуратурой, задержали трех несовершеннолетних и одного совершеннолетнего молодых людей. Арестованные в Брюсселе, Нинове, Шарлеруа и Льеже злоумышленники подозреваются в том, что они связаны со сторонниками насильственного исламистского экстремизма.

Их переписка в мессенджере, изученная следователями, свидетельствует, что они обсуждали намерение "совершить террористический акт" в Бельгии. они называли и ближайшую цель - концертный зал Botanique. Информацию СМИ подтвердила прокуратура.

По месту жительства задержанных прошли обыски. Полицейские не обнаружили ни оружия, ни взрывчатки. Трое несовершеннолетних поступили в распоряжение прокуроров по делам молодежи по адресам их проживания в Брюсселе, Нинове и Шарлеруа. Старший из подозреваемых, житель Льежа, предстанет перед брюссельским судебным следователем, передает газета Le Soir.

Бельгия Брюссель Льеж Шарлеруа Нинов
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