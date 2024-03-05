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Crew Dragon с российским космонавтом в составе экипажа состыковался с МКС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с тремя астронавтами и космонавтом "Роскосмоса" Александром Гребенкиным на борту, стартовавший накануне на орбиту, во вторник успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило NASA.

Пристыковка была осуществлена в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС в 02:28 по времени Восточного побережья США (в 10:28 по Москве).

В состав международного экипажа миссии Crew-8 помимо Гребенкина входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они будут находиться на станции около шести месяцев – до середины августа.

В ходе пребывания экипажу предстоит провести 200 научных экспериментов.

Примерно через полтора часа после стыковки люки между модулем Harmony и кораблем будут открыты и экипаж Crew Dragon перейдет на борт станции.

Корабль был запущен в воскресенье по времени Восточного побережья США (в понедельник по Москве) с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Это уже пятый полет данного многоразового корабля.

На станции в настоящее время работают космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

Crew Dragon NASA МКС Роскосмос
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