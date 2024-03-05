Crew Dragon с российским космонавтом в составе экипажа состыковался с МКС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с тремя астронавтами и космонавтом "Роскосмоса" Александром Гребенкиным на борту, стартовавший накануне на орбиту, во вторник успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило NASA.

Пристыковка была осуществлена в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС в 02:28 по времени Восточного побережья США (в 10:28 по Москве).

В состав международного экипажа миссии Crew-8 помимо Гребенкина входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они будут находиться на станции около шести месяцев – до середины августа.

В ходе пребывания экипажу предстоит провести 200 научных экспериментов.

Примерно через полтора часа после стыковки люки между модулем Harmony и кораблем будут открыты и экипаж Crew Dragon перейдет на борт станции.

Корабль был запущен в воскресенье по времени Восточного побережья США (в понедельник по Москве) с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Это уже пятый полет данного многоразового корабля.

На станции в настоящее время работают космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.