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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

Американцы не хотят более активного участия США в конфликтах на Украине и в Газе

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Большинство американцев не желают более активного участия США в конфликтах на Украине и в секторе Газа, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром исследований общественных связей Associated Press-NORC.

Согласно исследованию, только 2 из 10 взрослых американцев считают, что Вашингтон должен играть более активную роль в каждом конфликте.

При этом 4 из 10 респондентов назвали нынешнюю роль США правильной, а 36% уверены, что Вашингтон должен сделать шаг назад.

Как следует из результатов опроса, 53% республиканцев против 25% демократов считают, что стране следует менее активно участвовать в конфликтах за рубежом. Чуть больше половины (52%) демократов считают, что текущая позиция США "примерно правильная". Около половины республиканцев и респондентов, не относящихся ни к одной из партий, хотят, чтобы США играли менее активную роль в происходящем между Украиной и Россией. Среди демократов таких только 18%.

Между тем половина членов Демократической партии считают, что США играют правильную роль в конфликте на Украине, а 30% хотят более активного участия Вашингтона. Так, почти 6 из 10 опрошенных демократов заявляют, что для Соединенных Штатов чрезвычайно важно оказать помощь украинским военным или договориться о постоянном прекращении огня.

В свою очередь, только 24% членов Республиканской партии отдают предпочтение увеличению военной помощи Киеву, 41% республиканцев считают очень важным помочь добиться постоянного прекращения огня.

Что касается ситуации между Израилем и ХАМАС, около половины опрошенных демократов считают, что текущая роль США правильная. При этом респонденты, не относящиеся ни к одной из партий, чаще говорят, что Вашингтон должен играть менее активную роль. Только 11% из них хотят, чтобы Соединенные Штаты были более вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке.

Опрос проводился среди 1 тыс. 102 человек с 22 по 26 февраля 2024 года. Допустимая погрешность выборки для всех респондентов составляет плюс-минус 4,1 процентных пункта.

Вашингтон США ХАМАС Киев
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