Байден объявит о строительстве порта в Газе для доставки гумпомощи

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в обращении к Конгрессу объявит о решении построить порт в секторе Газа для доставки гумпомощи палестинцам, сообщают в четверг американские СМИ со ссылкой на неназванного высокопоставленного сотрудника американской администрации.

"Во время выступления президент сообщит, что поручает американской армии провести срочную миссию: оборудовать средиземноморский порт на побережье сектора Газа", - заявил собеседник журналистов.

"Этот порт должен быть способен принимать крупные суда с продовольствием, водой, лекарствами и материалами для строительства временных убежищ", - добавил он.

Ожидается, что Байден выступит перед американским Конгрессом с ежегодным обращением вечером в четверг по местному времени (5:00 пятницы мск).