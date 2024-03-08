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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Армия КНДР провела артиллерийские учения под руководством Ким Чен Ына

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Соединения Корейской народной армии провели учебные артиллерийские стрельбы, ими руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Целью учений была "проверка и оценка способности артиллерийских частей крупных соединений КНА к нанесению огневого удара", отметило агентство.

"Учения начались с демонстрационных стрельб дальнобойных артиллерийских подразделений, которые, имея в виду удары по столице врагов, выполняют важные военные задания для сдерживания войны вблизи линии государственной границы", - подчеркивает ЦТАК.

В сообщении также говорится, что по окончании стрельб Ким Чен Ын сказал артиллеристам, что "все подразделения должны и впредь форсировать работу по сохранению постоянной боеготовности, чтобы беспощадным и быстрым ударом взять инициативу во время вступления в настоящую войну".

Южнокорейское агентство "Ренхап" считает, что под "столицей врагов" подразумевается Сеул.

КНДР Ким Чен Ын
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