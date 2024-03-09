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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Две американские атомные подлодки всплыли из-подо льда в Арктике

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Две американские ударные атомные подводные лодки класса "Лос-Анджелес" в рамках начавшихся арктических учений Ice Camp 2024 всплыли из-подо льда в море Бофорта к северу от Аляски, сообщило командование атлантическими подводными силами ВМС США.

Они прибыли для проведения учений Ice Camp Whale в район временной ледовой базы, размещенной на льдине примерно в 257 км от северного побережья Аляски. Там расположен командный центр для управления операциями подлодок, в том числе подледным плаванием, а также инфраструктура для обеспечения постоянного присутствия 60 военнослужащих.

"Учения позволяют ВМС оценить свою оперативную готовность в Арктике, расширить опыт работы в регионе, улучшить понимание арктической среды и продолжить развитие отношений с другими службами и союзниками", - говорится в сообщении.

Помимо военно-морских сил, армии, военно-воздушных сил, морской пехоты и космических сил США в учениях принимают участие личный состав канадских Королевских ВВС и ВМС, ВМС Франции, британского Королевского ВМФ и Королевских ВМС Австралии.

В рамках учений американские подлодки совершат плавание под арктическими льдами.

ВМС США США Аляска Арктика Ice Camp 2024
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