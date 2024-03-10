Почти 20 человек погибли на Суматре из-за наводнений и оползней

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере 19 человек погибли в результате наводнений и оползней, образовавшихся после проливных дождей на индонезийском острове Суматра, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Более 80 тыс. человек покинули дома и отправились во временные убежища после того, как в провинции Западная Суматра произошло подтопление примерно 20 тыс. домов. Спасатели разыскивают около десяти человек, в настоящий момент они числятся пропавшими.

По информации руководителя управления ликвидации последствий стихийных бедствий Дони Юсризала, проливные дожди спровоцировали ливневые паводки и оползни.

Дороги между населенными пунктами и городами заблокированы грязью и мусором, это осложняет оказание помощи населению, отмечает агентство.

Наблюдаются перебои в подаче электроэнергии.