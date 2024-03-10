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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Талибы заявили о перезапуске Всемирным банком регионального проекта CASA-1000 в Афганистане

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило о возобновлении поддержки Всемирным банком регионального проекта CASA-1000 на территории Афганистана.

"После двухлетнего перерыва Всемирный банк возобновляет поддержку проекта CASA-1000 в Афганистане. Этот проект возобновляется Всемирным банком благодаря усилиям Исламского Эмирата (так талибы называют свое правительство - ИФ), Энергетической компании Афганистана и сотрудничеству стран региона", - сообщил в социальной сети официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

В тоже время находящаяся под контролем талибов Национальная электроэнергетическая компания Афганистана "Da Afghanistan Breshna Sherkat" уточняет, что недавно в Стамбуле (Турция) прошла совместная встреча представителей Всемирного банка, Афганистана, Киргизии, Таджикистана и Пакистана для обсуждения перезапуска проекта.

По ее информации, проект, который является крупной инициативой по передаче электроэнергии из Киргизии и Таджикистана в Пакистан через Афганистан, будет охватывать 580-километровый участок в Афганистане, пролегающий от порта Шерхан в Кундузе, на границе с Таджикистана в северо-восточном Афганистане, до Торхама в Нангархаре.

Проект CASA-1000 призван обеспечить передачу 1300 мегаватт избыточной электроэнергии из стран Центральной Азии на рынки электроэнергии с высоким спросом в странах Южной Азии путем строительства новой энергетической инфраструктуры. Киргизия и Таджикистан - это две страны в Центральной Азии, на которые приходятся одни из крупнейших в мире запасов экологически чистых гидроэнергетических ресурсов, вырабатывают избыток электроэнергии в летний период, т.е. во время летних дождей и обильного притока воды с горных вершин.

В то же время Афганистан и Пакистан испытывают острый дефицит электроэнергии, особенно в жаркий летний период, когда происходят частые отключения электроснабжения.

Общая система передачи электроэнергии, соединяющая четыре страны, позволит Киргизии и Таджикистану продавать экологически чистую гидроэлектроэнергию в летнее время Афганистану и Пакистану.

Киргизия Всемирный банк Афганистан Пакистан Таджикистан Талибан
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