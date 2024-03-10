Король Саудовской Аравии призвал остановить атаки на палестинцев

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд в обращении по случаю наступления рамадана заявил, что международное сообщество должно выполнить обязательства и остановить "зверские преступления" в отношении палестинцев, сообщают в воскресенье арабские СМИ.

"Причиняет боль тот факт, что приход рамадана в этом году совпадает с продолжающимися атаками на наших братьев в Палестине", - сказал саудовский король.

"Мы отмечаем необходимость того, чтобы международное сообщество взяло на себя ответственность с тем, чтобы остановить эти зверские преступления", - добавил он.

Он также призвал предоставить безопасные гуманитарные коридоры для жителей Газы.

В воскресенье с заходом солнца мусульмане встретили начало священного исламского месяца рамадан. На протяжении ближайших 30 дней от рассвета до заката они будут воздерживаться от еды и питья.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал широкомасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа.