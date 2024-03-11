Американская газовая EQT купит трубопроводного оператора Equitrans за $5,5 млрд

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Американская EQT Corp., занимающаяся добычей и транспортировкой природного газа, договорилась о покупке своего бывшего трубопроводного подразделения Equitrans Midstream примерно за $5,5 млрд, пишет The Wall Street Journal.

EQT выплатит по 0,3504 своей акции ($12,5) за каждую бумагу Equitrans, говорится в пресс-релизе покупателя. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале.

Ежегодная синергия составит $250 млн с потенциалом роста до более чем $425 млн.

Стоимость объединенной компании с учетом долга превысит $35 млрд.

Equitrans была выделена из EQT в 2018 году.

Акции Equitrans дорожают на 9,3% в ходе предварительных торгов в понедельник.