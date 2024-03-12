В Оманском заливе началось военно-морское учение России, Ирана и Китая

В маневрах задействовано более 20 кораблей

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Корабли России, Ирана и Китая приступили к практическому этапу совместного учения в Оманском заливе Аравийского моря, запланированы практические стрельбы, сообщил во вторник департамент информации Минобороны РФ.

"В общей сложности в учении задействовано более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров ВМФ России, ВМС Ирана и Китая. Также широко используются вертолёты морской авиации", - говорится в сообщении.

"Главной целью манёвров заявлена отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности", - сообщило Минобороны РФ.

"В ходе учения боевые корабли трёх стран выполнят совместное маневрирование и проведут стрельбы по надводным и воздушным целям, а также отработают элементы по освобождению захваченного пиратами судна", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, на военно-морском учении "Морской пояс безопасности-2024" Россию представляют ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников".

Международное военно-морское учение "Морской пояс безопасности" проводится шестой раз. Впервые оно прошло в акватории Аравийского моря в 2018 году. В учении на постоянной основе участвуют корабли ВМС Ирана, Китая и ВМФ России, сообщили в министерстве.

Впервые в качестве наблюдателей в учении примут участие представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР, заявили в Минобороны РФ.

Крейсер "Варяг" - флагман Тихоокеанского флота России.

"Маршал Шапошников" - фрегат Тихоокеанского флота, который после модернизации стал носителем ракет "Калибр" (семейство российских крылатых ракет, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").