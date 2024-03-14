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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Работники пяти аэропортов Германии проводят забастовку

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники отделов безопасности пяти немецких аэропортов проводят забастовку в четверг, требуя улучшить условия труда.

Стачка затронула аэропорты в Гамбурге, Штутгарте, Карлсруэ/Баден-Бадене, в Кельне и в Берлине. Она продлится на протяжении всего четверга, нарушив планы десятки тысяч пассажиров. По оценкам, из-за забастовки, вероятно, будут отменены более 580 рейсов.

Кроме того, в пятницу бастовать будут сотрудники аэропортов в других городах ФРГ: в Ганновере, Дортмунде, Дрездене, Лейпциге, Веце, а также повторно в аэропорту Карлсруэ/Баден-Баден.

Также профсоюз призвал выйти на забастовку сотрудников отдела контроля за грузовыми перевозками в аэропорту Мюнхена с 4:00 по местному времени (6:00 мск) в четверг и до 6:00 (8:00 мск) 15 марта. Эта акция затрагивает, в основном, грузовые авиаперевозки.

Профсоюз пытается договориться об улучшении условий труда примерно для 25 тыс. человек, предыдущие пять раундов переговоров провалились.

Дрезден Гамбург Берлин Кельн Мюнхен Германия
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