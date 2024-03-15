Первая в США морская ВЭС промышленного масштаба начала работу

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - У побережья штата Нью-Йорк начала работу первая в США морская ветряная электростанция (ВЭС) промышленного масштаба South Fork Wind, сообщает Associated Press.

Ветропарк построен датской Orsted и американской Eversource Energy и располагает 12 ветрогенераторами германской Siemens Gamesa общей мощностью 132 МВт, чего достаточно для снабжения электричеством более чем 70 тыс. семей.

Губернатор штата Кэти Хокул в четверг объявила, что станция начала вырабатывать чистую энергию для энергосистемы находящегося в 35 милях (56 км) от нее острова Лонг-Айленд.

"Люди будут вспоминать этот день и это время в истории нашей страны со словами: "Вот тогда все и изменилось", - сказала Хокул в интервью AP. По ее словам, с запуском South Fork Wind произошло нажатие огромного выключателя, включившее будущее.

Orsted и Eversource весной начнут работать над ветропарком Revolution Wind – первой морской ВЭС промышленного масштаба для энергосистемы Род-Айленда и Коннектикута. Его запуск запланирован на следующий год, он будет превосходить South Fork Wind по мощности более чем в пять раз.

В прошлом месяце власти штата Нью-Йорк также заявили, что обсудят с Orsted и Eversource контракт на еще более мощную ВЭС – Sunrise Wind, которая сможет обеспечить энергией 600 тыс. домохозяйств.

Норвежская Equinor, в свою очередь, построит станцию Empire Wind 1, рассчитанную на энергоснабжение 500 тыс. нью-йоркских семей.

Запуск Sunrise Wind и Empire Wind 1 ожидается в 2026 году.

Администрация президента США Джо Байдена к настоящему времени одобрила шесть проектов морских ветропарков промышленного масштаба.

Морские ВЭС играют важнейшую роль в контексте планируемого перехода на безуглеродную энергосистему как на уровне штата, так и в масштабах всей страны, отмечает AP.