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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

В Софии усилили меры безопасности в связи с похоронами патриарха Неофита

В Софии усилили меры безопасности в связи с похоронами патриарха Неофита
Прощание с патриархом Болгарской православной церкви
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Меры безопасности значительно усилены в Софии в субботу - в день погребения патриарха Болгарского Неофита, скончавшегося 13 марта в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.

По сообщению Болгарского национального телевидения, с утра субботы и до окончания погребальной церемонии перекрыт ряд улиц в центре Софии, запрещено использование беспилотников.

Заупокойная литургия и отпевание предстоятеля Болгарской церкви будут совершены в кафедральном соборе Александра Невского, похоронят патриарха, согласно его воле, в кафедральном Воскресенском соборе. Заупокойную литургию отслужит митрополит Варненско-Преславский Иоанн, а отпевание совершит патриарх Константинопольский Варфоломей.

Ожидается, что выборы нового патриарха Болгарского пройдут в июле.

В связи с кончиной патриарха Неофита власти Болгарии объявили двухдневный траур, из-за чего президент страны Румен Радев принял решение перенести вручение мандата на формирование нового правительства на понедельник. Ранее он планировал сделать это в пятницу.

Болгария София патриарх Неофит Болгарская церковь Румен Радев
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