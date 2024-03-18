Азиатско-тихоокеанский рынок ПК просел на 16,1% в 2023 году

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Поставки персональных компьютеров (включая ноутбуки и рабочие станции) в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сократились на 16,1% в 2023 году и составили 97,4 млн единиц, по данным исследовательской компании IDC.

"Поставки сокращались во всех кварталах прошлого года на фоне продолжающегося снижения спроса как в потребительском, так и в коммерческом сегменте", - отметил старший аналитик IDC Мэтью Онг.

Продажи ПК в потребительском сегменте уменьшились на 17,4% до 48,5 млн единиц, поставки компаниям понизились на 14,8% до 48,8 млн.

Как ожидается, в 2024 году поставки ПК в регионе увеличатся всего на 0,4% до 97,8 млн, причем рост придется преимущественно на второе полугодие. Подъем в 2025 году составит 7,9%, прогнозируют аналитики IDC.