Германия готовит долгосрочный контракт на СПГ с ОАЭ наперекор политике ЕК

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Контролируемый властями Германии трейдер SEFE (национализированная "дочка" "Газпрома" Gazprom Germania) и нефтяная компания ОАЭ ADNOC подписали основные соглашения относительно 15-летнего контракта на поставку 1 млн тонн в год СПГ с завода Ruwais, начиная с 2028 года, сообщили стороны сделки.

Договор является долгосрочным, несмотря на курс Европы по отказу от долгосрочных договоров на поставку ископаемого топлива в свете "Энергетического перехода".

Финализация контракта зависит от принятия окончательного инвестиционного решения по проекту, которое ожидается в текущем году. Мощность завода запланирована на уровне 9,6 млн тонн в год.

В прошлом году ADNOC подписала соглашение на поставку 1 млн тонн с нового завода с китайской ENN.

Компания ОАЭ сейчас управляет заводом мощностью 6 млн тонн, который запущен в 1977 году.