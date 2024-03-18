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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Импорт алмазов в Индию в феврале вырос на 7% г/г, экспорт бриллиантов упал на 29%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Индия в феврале 2024 года импортировала 15,22 млн карат алмазов, что на 7% выше данных годичной давности (14,15 млн карат). Это следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

При этом по стоимости импорт оценивается на 6% ниже показателя февраля 2023 года ($1,59 млрд против $1,69 млрд).

В январе этого года импорт алмазов был на 63% выше прошлогоднего уровня.

Импорт выращенного в лаборатории (lab grown) алмазного сырья в феврале оценивается в $127 млн, что вдвое выше показателя предыдущего года.

Экспорт бриллиантов из Индии в феврале составил 1,87 млн карат, которые оцениваются в $1,71 млрд, что на 29% и 28% ниже данных февраля 2023 года.

Экспорт синтетических бриллиантов из Индии в феврале вырос на 3% г/г до $139 млн.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, в первую очередь мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов, в этой стране изготавливается 95% бриллиантов мира.

Индия
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