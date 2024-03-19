Блинкен посетит Саудовскую Аравию и Египет для обсуждения перемирия в Газе

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду и четверг посетит Саудовскую Аравию и Египет для обсуждения вопросов, связанных с возможным соглашением о прекращении огня в Газе, сообщил представитель американского Госдепа Мэтью Миллер.

"Госсекретарь обсудит усилия по немедленному достижению соглашения о прекращении огня, которое обеспечит освобождение всех оставшихся заложников, активизацию международных усилий по увеличению гуманитарной помощи Газе и координацию постконфликтного планирования для Газы", - говорится в сообщении Миллера.

Он отметил, что соглашение должно предусматривать гарантии того, что "ХАМАС больше не сможет повторить нападения, аналогичные 7 октября".

Блинкен также обсудит "политический путь для палестинского народа с гарантиями безопасности со стороны Израиля и архитектуру прочного мира и безопасности в регионе".

Госсекретарь поднимет вопрос о прекращении нападений йеменских хуситов на коммерческие суда для восстановления стабильности и безопасности в Красном море и Аденском заливе, отмечает Госдеп.

Как сообщил во вторник портал Axios со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу, на возобновившихся в Катаре переговорах Израиля и ХАМАС, которые ведутся при посредничестве Катара и Египта, наметились компромиссы в позициях сторон.

Источник, непосредственно осведомленный о начале переговоров, сказал: "Обе стороны пришли с некоторыми компромиссами и готовностью к переговорам".