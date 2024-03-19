Путин предложил ЕЭК проработать взаимодействие стран союза с БРИКС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могли бы участвовать в проектах, реализуемых с участием России в рамках БРИКС, проработать вопрос такого взаимодействия президент РФ Владимир Путин предложил на встрече с председателем Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.

"Россия в этом году председательствует в БРИКС, другие наши страны (входящие в ЕАЭС - ИФ) членами этого объединения не являются, но возможности там большие. Имею в виду и планы наших китайских друзей "Один пояс - один путь", мы все время говорим о том, что совместимые проекты - наш, Евразийского развития, и китайский... У меня к вам большая просьба - посмотреть и с коллегами поработать с российскими, как мы могли бы включить экономики других стран нашего объединения в совместную работу со странами БРИКС", - сказал Путин на встрече с Сагинтаевым во вторник.

Российский президент отметил, что у ЕАЭС и БРИКС может быть "много интересных направлений развития", включая, например, финансовую сферу.

"Вы говорили о финансовых расчетах. Здесь есть, о чем поговорить. Многие заинтересованы в том, чтобы эту систему расчетов в национальных валютах наладить так, чтобы она функционировала как отдельный, современный, новый, высокотехнологичный центр расчетов между достаточно большим количеством стран. И это можно сделать, это очень может быть перспективным направлением", - заявил глава государства.

Также взаимодействие возможно по линии банковских финансовых систем, считает Путин: "Мы создали в рамках этого объединения банк БРИКС. И там тоже есть всякие идеи, как можно было бы расширить его работу, функциональные возможности. И было бы здорово, если бы мы коллегам предложили некоторые вещи от имени России, но с учетом интересов стран-членов нашей организации".

Сагинтаев, с 1 февраля 2024 года сменивший на посту председателя ЕЭК Михаила Мясниковича, сообщил в ходе встречи, что в 2023 году страны ЕАЭС вышли на 90% расчетов в национальных валютах, что позволяет говорить о возможности полного перехода на расчеты в нацвалютах.

Комментируя вопрос о перспективах использований цифровой валюты в расчетах, глава ЕЭК сказал: "Наши центральные банки хорошую работу проводят. Центральный банк России уже запустил цифровой рубль, Казахский национальный банк запустил уже цифровой тенге. И в дальнейшем мы уже отрабатываем, чтобы уже с учетом всего того, что в геополитике происходит, уже на цифровые деньги перейти. И мы с коллегами даже обсуждали некоторые виды товаров попробовать рассчитывать уже именно на цифровой валюте".