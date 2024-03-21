"ВЭБ.РФ" и БелВЭБ выделят "БелАЗу" до 9 млрд рублей на закупку российской продукции

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - "ВЭБ.РФ" и банк БелВЭБ (дочерний банк ВЭБа) начали финансирование поставок высокотехнологичной продукции российского производства для выпуска карьерных самосвалов "БелАЗ".

"Для предприятия открыта возобновляемая кредитная линия сроком 3 года (с лимитом - ИФ) до 3 млрд российских рублей. Средства предоставляются траншами на срок до 1 года. Суммарный объем средств, который финансовые институты потенциально могут предоставить "БелАЗу" за весь срок действия кредитной линии, составляет 9 млрд российских рублей. Проектом предусмотрено использование механизма субсидирования процентной ставки в соответствии с постановлением правительства РФ", - сообщил белорусский банк.

Отмечается, что группа "ВЭБ.РФ" уже предоставила "БелАЗу" первые 2,7 млрд российских рублей.

"Кредитные ресурсы направляются на закупку запасных частей российского производства для организации выпуска карьерных самосвалов. Данная продукция включена в Перечень высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных направлений модернизации российской экономики, утвержденный приказом министерства промышленности и торговли Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Содействие в реализации проектов, предусматривающих экспорт российских товаров и услуг в Белоруссию, закреплено Стратегическим планом развития банк БелВЭБ на 2022-2024 годы. За последние шесть лет БелВЭБ профинансировал текущую деятельность "БелАЗа" в объеме 2,9 млрд российских рублей.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг", одного из крупнейших в мире производителей карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях промышленности.