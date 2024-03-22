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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Регулятор США предложил затруднить крупные слияния и поглощения в банковском секторе

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) США предложила ввести новые правила, которые затруднят крупные сделки слияния и поглощения в банковском секторе.

FDIC предлагает более тщательно проверять с точки зрения соответствия требованиям финансовой стабильности и противодействия отмыванию денег сделки, предполагающие создание фининститута с активами более $100 млрд, сказано в пресс-релизе регулятора.

Сделки, предусматривающие создание банка с активами не менее $50 млрд, предложено внимательнее проверять на предмет последствий для сообществ, обслуживаемых финкомпаниями.

"Учитывая рост числа крупных банков, а также размеров и сложности их операций, необходимо уделять больше внимания рискам для финансовой стабильности, которые может нести в себе сделка M&A с участием крупного фининститута", - считает FDIC.

Глава Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере (CFPB) Рохит Чопра, входящий в совет директоров FDIC, полагает, что принятие предложения регулятора позволит лучше защищать клиентов банков, поскольку, согласно результатам исследований, консолидация фининститутов обычно приводит к росту банковских комиссий и ухудшению сервиса.

Совет директоров FDIC одобрил предложение, теперь оно вынесено на публичное обсуждение, которое будет длиться 60 дней.

США FDIC Рохит Чопра
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