Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:03

Совбез ООН осудил теракт в Московской области

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Члены Совета безопасности ООН осудили террористический акт в Crocus City Hall в Московской области, подчеркнули необходимость привлечь к ответственности всех, кто связан с атакой, говорится в распространенном заявлении СБ ООН.

"Члены Совета безопасности решительно осудили гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале в Красногорске Московской области. (...). Этот преступный акт терроризма привел к трагическим потерям десятков человеческих жизней и ранению более 100 человек", - говорится в нем.

В Совбезе "подчеркнули необходимость привлечения к ответственности исполнителей, организаторов, финансистов и спонсоров этих преступных актов терроризма и их передачи правосудию".

Члены СБ также призвали все государства "активно сотрудничать с правительством Российской Федерации, а также всеми другими компетентными органами в этом отношении".

Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
СБ ООН Красногорск Crocus City Hall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Гутерриш присоединился к соболезнованиям в связи с терактом в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

США выясняют, связан ли теракт в Подмосковье с предупреждением госдепа в начале марта

Нападение на Crocus City Hall

Власти стран мира выражают соболезнования России в связи с терактом в Crocus City Hall

Что произошло за день: пятница, 22 марта

Совет ЕС утвердил санкции в связи со смертью Навального

Военная операция на Украине

Военные РФ за неделю нанесли 49 ударов возмездия в ответ на украинские обстрелы

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по ряду объектов на Украине

Франция и Германия разрешили производителю танков KNDS создать филиал на Украине

FT сообщила о просьбах США к Украине прекратить атаки на российские НПЗ

FT сообщила о просьбах США к Украине прекратить атаки на российские НПЗ

Орбан не исключил отправку Западом войск на Украину через несколько месяцев

Орбан не исключил отправку Западом войск на Украину через несколько месяцев
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });