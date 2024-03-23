Совбез ООН осудил теракт в Московской области

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Члены Совета безопасности ООН осудили террористический акт в Crocus City Hall в Московской области, подчеркнули необходимость привлечь к ответственности всех, кто связан с атакой, говорится в распространенном заявлении СБ ООН.

"Члены Совета безопасности решительно осудили гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале в Красногорске Московской области. (...). Этот преступный акт терроризма привел к трагическим потерям десятков человеческих жизней и ранению более 100 человек", - говорится в нем.

В Совбезе "подчеркнули необходимость привлечения к ответственности исполнителей, организаторов, финансистов и спонсоров этих преступных актов терроризма и их передачи правосудию".

Члены СБ также призвали все государства "активно сотрудничать с правительством Российской Федерации, а также всеми другими компетентными органами в этом отношении".