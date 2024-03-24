Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 09:57

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Примерно через час спутники были выведены на орбиту.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 6 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,6 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В ходе запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 19-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике.

Falcon 9 SpaceX Starlink
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Польше заявили, что российская ракета входила в воздушное пространство страны

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 марта

Нападение на Crocus City Hall

Вице-президент США возложила ответственность за теракт в Crocus City Hall на ИГ

На выборах в Словакии по первым данным лидирует глава парламента Петер Пеллегрини

На выборах в Словакии по первым данным лидирует глава парламента Петер Пеллегрини
Нападение на Crocus City Hall

В Абхазии 24 марта объявлено днем траура в связи с терактом в Crocus City Hall

В Абхазии 24 марта объявлено днем траура в связи с терактом в Crocus City Hall

Байден утвердил временное финансирование правительственных структур на $1,2 трлн

Что произошло за день: суббота, 23 марта

Обострение палестино-израильского конфликта

Генсек ООН в Рафахе призвал Израиль обеспечить доступ помощи в Газе

Пилотируемый корабль "Союз МС-25" выведен на орбиту

Корабль "Союз МС-25" со второй попытки стартовал к МКС с Байконура

Корабль "Союз МС-25" со второй попытки стартовал к МКС с Байконура
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });