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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 00:03

Суд арестовал второго фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия в воскресенье арестовал второго фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном концертом зале "Крокус Сити Холл" Муродали Рачабализода, передал корреспондент "Интерфакса".

"Избрать в отношении Рачабализода меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 мая 2024 года", - огласил постановление судья Тимур Вахрамеев.

Заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме в связи с необходимостью сохранить тайну следствия и обеспечить безопасность участников процесса.

Ранее Басманный суд арестовал первого фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном концертом зале "Крокус Сити Холл" Далерджона Мирзоева.

В ближайшее время Басманный суд рассмотрит ходатайства об аресте еще двоих обвиняемых по делу о теракте - Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни.

Рачабализода, как пояснил он суду в начале заседания через переводчика, гражданин Таджикистана, безработный. Женат, имеет ребенка.

Мирзоеву и Рачабализоде вменяется совершение теракта, повлекшем смерть человека, в составе организованной группы. Обоим предъявлено обвинение. Мирзоев, как сообщили в пресс-службе Басманного суда, признал вину в полном объеме.

Ранее в Следственном комитете России (СКР) сообщили, что следствие намерено ходатайствовать об аресте четверых фигурантов дела о теракте.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холле" ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании возник пожар. По последним данным погибли 137 человек, 182 пострадали.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

Хроника 22 – 25 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Крокус Сити Холл Следственный комитет Басманный суд
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