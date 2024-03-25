Рубль стабилен относительно доллара и юаня на фоне разнонаправленных факторов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Доллар немного снижается, юань подрастает на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль не меняется на фоне разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 92,7 руб. (-9,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 8,82 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 5,5 коп. - до 12,8035 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте недели стабилен, находясь под влиянием противоречивых факторов. На нацвалюту давит негативная внешнеполитическая обстановка: продолжаются регулярные обстрелы со стороны ВСУ российских регионов на границе России и Украины. Также участники рынка оценивают последствия теракта, произошедшего в пятницу вечером перед началом концерта группы "Пикник", когда в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 137 человек, 182 пострадали.

Вместе с тем поддержку рублю оказывает дорожающая нефть, цены на которую остаются на высоком уровне, а также подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам месяца: 28 марта им предстоит перечислить основные налоги в бюджет РФ.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по московскому времени составила $85,94 за баррель, что на 0,61% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,16 за баррель, что на 0,67% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Мировые рынки капитала показывают разнонаправленную динамику, не задавая рублю определенной динамики.

Фондовые индексы США завершили без единой динамики торги в пятницу: Dow Jones и S&P 500 снизились, тогда как высокотехнологичный Nasdaq закрылся в небольшом плюсе.

По итогам недели Dow вырос почти на 2%, показав лучшие темпы роста с декабря. S&P 500 прибавил 2,3%, Nasdaq - 2,9%. Ключевыми событиями для мировых рынков на прошлой неделе стали заседания центробанков.

В среду Федеральная резервная система ожидаемо сохранила ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%, однако руководители Федрезерва обрадовали участников рынка, оставив в силе прежний прогноз, предусматривающий три снижения ставки в текущем году.

Днем ранее Банк Японии повысил ставку впервые с 2007 года и впервые с 2016 года вывел её из отрицательной территории. Японский ЦБ также прекратил практику таргетирования доходности 10-летних гособлигаций.

А днем позже Банк Англии оставил ставку на уровне 5,25%, но дал понять, что близок к смягчению денежно-кредитной политики. За сохранение ставки проголосовали восемь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), причем два члена MPC, ранее настаивавшие на необходимости повышения ставки, изменили свою позицию и проголосовали за ее сохранение на прежнем уровне.

Также на этой неделе центробанки Австралии и Китая сохранили свои ключевые процентные ставки на прежнем уровне, ЦБ Швейцарии неожиданно снизил стоимость заимствований на 25 базисных пунктов, а ЦБ Турции - повысил на 500 б.п. Центральный банк Тайваня поднял ставку на 12,5 б.п.

Участники американского рынка акций в целом остались довольны направлением денежно-кредитной политики ведущих центробанков мира: индекс S&P 500 с начала недели прибавил 2,4%.

По мнению экономистов, Федрезерв может снизить ставки дважды или трижды в течение этого года, при этом важен сам факт снижений, а их количество не сильно повлияет на рынок.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 теряет 0,6%, китайский CSI300 растет на 0,38%, гонконгский Hang Seng - на 0,35%, южнокорейский Kospi снижается на 0,5%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,58%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,07%.