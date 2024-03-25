В Пхеньяне заявили, что премьер Японии хочет встретиться с Ким Чен Ыном

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида предложил КНДР провести саммит между двумя странами, однако в Пхеньяне от этого отказались, сообщает в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на сестру северокорейского лидера Ким Ё Чжон.

"Недавно премьер-министр Кисида по другому каналу передал нам свое желание лично встретиться с председателем государственных дел КНДР (Ким Чен Ыном - ИФ) в доступное ближайшее время", - приводит агентство заявление заместителя заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон.

При этом она отметила, что для улучшения отношений между странами важно "практическое политическое решение Японии", и простая готовность к встрече не говорит о его наличии.

По ее словам, если Япония действительно хочет оздоровить отношения и внести вклад в мир и стабильность в регионе, то ей нужно сделать "стратегический выбор, соответствующий всеобщим пользам государства".

Ким Ё Чжон предположила, что идея Кисиды "нацелена всего лишь на повышение своего рейтинга".

"Только по своей воле, по своему решению невозможно встретиться с руководством нашего государства, а также наше руководство не встретится с ним", - заявила Ким Ё Чжон.