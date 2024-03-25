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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:02

Замгенсека ООН Гриффитс оставит пост в конце июня

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в конце июня покинет этот пост по медицинским причинам, заявил в понедельник представитель генсека ООН Фархан Хак.

"Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс проинформировал генсека Антониу Гутерриша о намерении уйти в отставку по причинам, связанным со здоровьем", - сказал Хак на брифинге.

"Гриффитс останется в должности до конца июня", - добавил он.

Хак отметил, что Гутерриш выражает уходящему в отставку Гриффитсу благодарность за его работу.

ООН Мартин Гриффитс Антониу Гутерриш
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