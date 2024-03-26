Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:24

Кабмин Японии разрешил экспорт истребителей нового поколения в третьи страны

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Кабмин Японии во вторник одобрил план по продаже истребителей нового поколения в третьи страны, сообщает агентство Associated Press.

Агентство отмечает, что в Японии, в соответствии с конституцией с "пацифистскими принципами", долгое время существовали ограничения на экспорт вооружения, в том числе истребителей.

Генсек кабмина Ёсимаса Хаяси во вторник указал, что "изменения необходимы ввиду ситуации в сфере безопасности". Он также подчеркнул, что "пацифистские принципы" Японии не изменились.

"Мы четко продемонстрировали, что мы будем продолжать придерживаться нашей базовой философии как мирная нация", - отметил он, добавив, что все решения по экспорту будут проходить "строгий процесс одобрения".

Кроме того, министры во вторник согласовали пересмотр положений, касающихся экспорта японского военного снаряжения и технологий в третьи страны, а не только в страны-партнеры.

Associated Press отмечает, что в настоящее время Япония совместно с Италией и Великобританией разрабатывает истребители нового поколения, чтобы заменить свой устаревший воздушный флот из истребителей F-2 и Eurofighter Typhoon.

Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Автомобильный мост обрушился в Балтиморе

На футбольном матче Франция – Чили почтут память жертв теракта в России

Что случилось этой ночью: вторник, 26 марта

Россия намерена защищать свои активы, которые ЕС хочет передать Украине

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Аналитики Goldman спрогнозировали рост индекса S&P 500 до 6000 пунктов к концу года

Аналитики Goldman спрогнозировали рост индекса S&P 500 до 6000 пунктов к концу года

Кандидат в премьер-министры Болгарии отказалась от попыток сформировать правительство

Кандидат в премьер-министры Болгарии отказалась от попыток сформировать правительство

Глава Boeing уйдет в отставку в конце 2024 года

В Венгрии заявили, что получают от "Газпрома" "удовлетворяющие объемы" газа

В Венгрии заявили, что получают от "Газпрома" "удовлетворяющие объемы" газа

Россия не признает установленные США границы континентального шельфа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });