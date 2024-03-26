Кабмин Японии разрешил экспорт истребителей нового поколения в третьи страны

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Кабмин Японии во вторник одобрил план по продаже истребителей нового поколения в третьи страны, сообщает агентство Associated Press.

Агентство отмечает, что в Японии, в соответствии с конституцией с "пацифистскими принципами", долгое время существовали ограничения на экспорт вооружения, в том числе истребителей.

Генсек кабмина Ёсимаса Хаяси во вторник указал, что "изменения необходимы ввиду ситуации в сфере безопасности". Он также подчеркнул, что "пацифистские принципы" Японии не изменились.

"Мы четко продемонстрировали, что мы будем продолжать придерживаться нашей базовой философии как мирная нация", - отметил он, добавив, что все решения по экспорту будут проходить "строгий процесс одобрения".

Кроме того, министры во вторник согласовали пересмотр положений, касающихся экспорта японского военного снаряжения и технологий в третьи страны, а не только в страны-партнеры.

Associated Press отмечает, что в настоящее время Япония совместно с Италией и Великобританией разрабатывает истребители нового поколения, чтобы заменить свой устаревший воздушный флот из истребителей F-2 и Eurofighter Typhoon.