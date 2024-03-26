Индекс потребдоверия в США в марте незначительно снизился

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в марте составил 104,7 пункта. Об этом говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Согласно пересмотренным данным, в феврале значение индекса составило 104,8 пункта, а не 106,7 пункта, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 107 пунктов с объявленного прежде февральского уровня, по данным Trading Economics.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в марте увеличился до 151 пункта со 147,6 пункта месяцем ранее. Подындекс потребительских ожиданий опустился до 73,8 пункта с 76,3 пункта.

"Оценка потребителями текущей ситуации улучшилась в этом месяце, но они стали более пессимистично оценивать будущее", - говорит главный экономист Conference Board Дана Петерсон.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в январе подскочил на 6,6% в годовом выражении, максимально с ноября 2022 года. Темпы роста ускорились по сравнению с 6,2% в декабре. Аналитики прогнозировали повышение на 6,7%.

Значение январского индекса относительно предыдущего месяца уменьшилось на 0,1% после снижения на 0,3% в декабре.