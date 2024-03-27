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Спецборт МЧС РФ доставил в Египет гуманитарную помощь для населения сектора Газа

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС России доставил 20-ю партию гуманитарной помощи для мирного населения сектора Газа.

Как сообщили в пресс-службе МЧС в среду, гуманитарный груз в Египте передан представителям египетского общества Красного полумесяца, которые отправят ее в сектор Газа.

В составе груза крупы, мука, сахар и другие продукты долговременного хранения, а также средства личной гигиены общим весом более 29 тонн.

Большая часть направленной помощи собрана по инициативе правительства Карачаево-Черкесской Республики.

Всего с начала гуманитарной миссии 20 рейсами МЧС России доставлено более 480 тонн продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости.

Египет МЧС РФ сектор Газа
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