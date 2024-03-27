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В Европоле подтвердили утечку данных о сотрудниках

По данным Politico, пропали личные дела исполнительного директора Европола Катрин де Болль и трех ее заместителей

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В штаб-квартире Европола в Гааге подтвердили информацию пропаже засекреченных печатных копий документов, содержавших личные данные сотрудников, передает EFE.

Представитель службы подтвердил агентству, что пропали данные о личных делах ряда сотрудников, но не уточнил, о чьих именно данных идет речь. По его словам, "инцидент произошел летом прошлого года", "основная деятельность Европола из-за этого не пострадала".

Politico со ссылкой на внутренний документ и работников агентства сообщало, что бумажные личные дела исполнительного директора Катрин де Болль и других высокопоставленных сотрудников пропали еще до сентября 2023 года.

"Так, 6 сентября 2023 года директорат Европола был уведомлен о том, что бумажные личные дела нескольких сотрудников пропали", - говорится в документе, с которым ознакомилось Politico. Позже, когда сотрудники проверили всю документацию агентства, они обнаружили пропажу еще нескольких файлов.

Речь идет о личных документах де Болле и трех ее заместителей Юргена Эбнера, Андрея Линты и Жан-Филиппе Лекуфа. Неясно, каким образом это произошло. Точную дату пропажи тоже пока не установили.

Также нынешние и бывшие сотрудники Европола рассказали Politico, что некоторые файлы удалось вернуть, когда случайный прохожий обнаружил их оставленными в общественном месте в Гааге и принес их в полицию.

После произошедшего глава отдела кадров Европола Массимилиано Беттин был отправлен в административный отпуск.

Газета пишет, кто конфиденциальные документы отдела кадров Европола в печатном виде хранятся в сейфе в комнате, доступ к которой имеет очень ограниченное число сотрудников. Код от сейфа также знают немногие из них.

Европол Катрин де Болль Массимилиано Беттин
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