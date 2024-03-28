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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:11

Рубль немного подрос относительно доллара и снизился к юаню

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Доллар США умеренно снижается, юань чуть подрастает на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль стабилен на фоне единого дня уплаты налогов, приходящегося на четверг.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,125 руб./$1 (-18 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 46,69 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,55 коп. - до 12,6875 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль ощущает поддержку компаний-экспортеров, которым в единый день уплаты налогов (четверг, 28 марта) предстоит перечислить в бюджет НДС, налог на прибыль, акцизы, НДПИ и квартальный НДД, общий объем которых, по оценке аналитиков, может достичь 2 трлн рублей. Сильнее вырасти рублю не дает пассивность инвесторов и негатив на некоторых из азиатских рынков.

Участники рынков постепенно сокращают торговую активность, так как в пятницу, 29 марта, биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии, закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

Глобальные инвесторы следят за комментариями представителей Федрезерва. В частности, в пятницу состоится выступление председателя американского центробанка Джерома Пауэлла.

Фондовые индексы США продемонстрировали активный рост по итогам торгов в среду, прервав серию из снижений по итогам двух сессий кряду. При этом индекс Dow Jones подскочил почти на 500 пунктов, а S&P 500 завершил сессию на историческом максимуме.

Рынок ждет публикации в пятницу американского индекса PCE, на который обращает внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что в феврале индикатор вырос на 2,5% в годовом выражении и на 0,4% в помесячном. В январе рост составлял 2,4% и 0,3% соответственно.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг показывают разнонаправленную динамику. Японский Nikkei 225 теряет 1,1%, китайский CSI300 растет на 1,12%, гонконгский Hang Seng - на 1,51%, южнокорейский Kospi снижается на 0,12%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,92%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,06%.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,31 за баррель, что на 0,27% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,71 за баррель, что на 0,45% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

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