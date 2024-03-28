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Киргизия заявила о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ

Киргизия заявила о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ
Фото: Валентин Федоров/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Граждан Киргизии через соцсети пытаются вербовать для совершения терактов в России, предупреждает киргизский Минтруд.

Министерство призывает не поддаваться на провокации.

"Представительство министерства труда, социального обеспечения и миграции в России предупреждает, что через социальные сети и популярные мессенджеры ведется активная вербовка граждан, в том числе несовершеннолетних детей для участия в террористических актах на территории России", - говорится в сообщении пресс-службы киргизского Минтруда, распространенном в четверг.

В нем отмечается, что вербовщики действуют в основном через сайты знакомств, вычисляют жертв, анализируя переписки в различных группах, по религиозным, культурным, национальным и другим социальным признакам, делают ставку на уязвимых людей, лиц, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности.

Киргизстанцев, проживающихся или временно находящихся на территории России, просят не поддаваться на различные провокации, не трудоустраиваться через социальные сети, не участвовать в различных акциях, а также осуществлять контроль за детьми.

Киргизия
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