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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:53

В ЮАР рухнул с моста автобус, погибли 45 человек

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Не менее 45 человек стали жертвами ДТП с автобусом, произошедшем на северо-востоке ЮАР в четверг.

"Представитель министерства транспорта и общественной безопасности Лимпопо Флоренс Радзилани посетила место крушения автобуса, унесшего жизни 45 человек ", - говорится в заявлении министерств в соцсети X.

По данным ведомства, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус упал с моста на камни и загорелся. Всего в автомобиля находились 46 человек: выжил только 8-летний ребенок, его отправили в ближайшую больницу.

Пассажиры направлялись в город Мория в провинции Лимпопо, чтобы посетить церковную службу в пасхальные выходные.

ЮАР
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